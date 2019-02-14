Polis memurunun kolunu ısıran HDP’li vekile soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "100.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "100. gününde Leyla’ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

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