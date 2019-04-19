Polis memurunun görevi kötüye kullandığı iddiası

Polis memurunun görevi kötüye kullandığı iddiası19 Nisan 2019 Cuma 17:05
NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğünde çalış polis memuru, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, başkaları hakkında iftira attığı ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.A. hakkında soruşturma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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