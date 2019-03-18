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Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

Manisa’da bir kadın polis memurunu darp ettikten sonra olay yerinden kaçan şahıs aracıyla önce kaza yaptı, ardından aracını bırakarak kaçtı.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:01
Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

Manisa’da bir kadın polis memurunu darp ettikten sonra olay yerinden kaçan şahıs aracıyla önce kaza yaptı, ardından aracını bırakarak kaçtı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şahsı olay yerinin yakınlarında yakalarken, saldırganın elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.



Olay, saat 16.00 sıralarında Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesinde görevli polis memuru S.C., şüpheli gördüğü Mehmet S.’nin (27) kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada şüpheli Mehmet S. (27) ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet S. polis memuru Solmaz C.’yi saçlarından tutarak yerde sürükledi. Yaşanan kavganın ardından Mehmet S., okulun önünde bulunan 45 M 9817 plakalı kamyonetiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan sürücü Mehmet S. bir süre sonra 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde Muhammed Emre K. (26) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Zehra Z. (38), araç sürücüsü Muhammed Emre K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada polisi darp ettiği iddia edilen Mehmet S. olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri çevrede yaptığı geniş çaplı arama çalışması sonrası Mehmet S.’yi kaza bölgesinin yakınlarında gözaltına aldı. Saldırganın elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.



Öte yandan darp edilen polis memuru Solmaz C.’nin de Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:01
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