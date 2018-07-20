Polis memuruna öz kızına istismardan tutuklama!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 22 yaşındaki kızına 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru 48 yaşındaki M.Ş.,tutuklandı.20 Temmuz 2018 Cuma 10:57
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu. Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı. Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
YORUM YAZ