Polis memuru tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti Bitlis’te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Bitlis’te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olay, 14 Haziran’da Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre ilçede görev yapan 32 yaşındaki Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi’nden olan polis memuru Uğur Demirci çay bahçesinde karnından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, acil olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile Van’a sevk edilmişti.

Polis memuru Uğur Demirci, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Uğur Demirci’nin cenazesi 24 Haziran Pazartesi günü memleketi Zonguldak’ta toprağa verilecek.

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