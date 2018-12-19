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Polis memuru kreşte dadı, kantinde tostçu! Emniyet’te yanlış istihdam

Akit’in İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Emniyet teşkilatı bünyesindeki 4 kreş ve gündüz bakımevinde çalışan 30 personelden 18’i polis memuru. Emniyet’e ait 160 kantinde görevli 680 personelden 530’unun polislerden oluştuğu öğrenilirken, Emniyet’in işlettiği 150 sosyal tesiste ise bin 770 polis memuru görev yapıyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:35

Savunma ve güvenlik hizmeti vermesi için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine katılan polis memurları, sivil personellerin görev sahasında vazifelendirilmeye devam ediyor. Rakamlar, sivillerden iki kat fazla maaş alan polis memurlarının, basit büro işlerinde oldukça yüksek oranlarda vazifelendirildiğini gösteriyor. Akit’in İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiler, Emniyet teşkilatındaki kantin, kreş, gündüz evi, sosyal tesis gibi alanlarda dahi polis memurlarının görevlendirildiğini yansıtıyor.

Sahada başarı, masada külfet

Gazetemiz Akit’in 13 Kasım 2018 tarihinde yayınladığı “Sivil memurun işini polise yaptırmayın” başlıklı haberle gündeme taşıdığı sorun devam ediyor. 11 bin sivil personelin istihdam edildiği Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında, yine sivillerin görev alanında iki kat yüksek maaşlı polis memurlarının vazifelendirilmesi hem iş kaybına neden olduğu hem de ekonomik külfet oluşturduğu yönünde değerlendiriliyor.

Kreşlerde de kantinlerde de polis memurları çoğunlukta

Edinilen bilgilere göre Emniyet teşkilatı bünyesindeki 4 kreş ve gündüz bakımevinde çalışan personelin yüzde 60’ını polis memurlarının oluşturduğu belirlendi. Kreş ve bakımevlerindeki 30 personelden 18’inin polis memuru olduğu bildirildi. Emniyet’e ait kantinlerdeki polis memurunun oranı ise yüzde 77,9. 160 kantinde görevli 680 personelin 530’unun polislerden oluştuğu kaydedildi.

Emniyet’in işlettiği sosyal tesislerde vazifeli polis memurları da sivil memurlara oranla çoğunlukta. Emniyet’in 150 sosyal tesisinde görevli 3 bin 500 personelden bin 770’inin polis memuru, 230’unun ise rütbeli personel olduğu bildirildi.

Devlete ekonomik yük

Sivil personellerin bazı vazife alanında yüzde 50’yi dahi aşan oranlarda polis memuru çalıştırıldığına ilişkin rakamları yorumlayan Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Ankara Şube Başkanı Mehmet Akif Yılmaz, sivil personellerin polis memurlarının yarısı kadar maaş aldığını vurguladığı açıklamasında, “Doğru personelin doğru alanda kullanması teşkilatın daha aktif hareket etmesini sağlayacaktır. Polis memurunun maaşıyla sivil personelin maaşları karşılaştırıldığında devletimizin aylık 2 milyon gibi bir tasarrufa geçeceği de aşikârdır” dedi. M. Akif Yılmaz, masa başında büro işleri yapan 66 bin polis memurunun, sahada savunma ve güvenlik hizmeti veren meslektaşlarıyla aynı şekilde emniyet ve terör tazminatından yararlandığını, bu durumun da devlet için maddi kayıp oluşturduğunu belirtti.

Uzman siviller işlemlere hız katar

Yılmaz, “Teşkilatımız içerisinde kendisi alanının dışında çalıştırılan polis memurları diğer polislerle aynı özlük haklarına haiz olmalarına rağmen arkadaşlarının işine katkı sağlamamaktadırlar. Doğru personelin doğru alanda kullanması hem teşkilatın daha aktif hareket etmesine sebep olacaktır. Hem de personelin arasında huzura ve iş barışına katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:35
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. polis memurları
  3. Akit
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Emniyet teşkilatı
  6. Sivil personel
  7. Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Ankara Şube Başkanı Mehmet Akif Yılmaz

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM6 dk önce
    Torpillilere yatacak yer lazım!
  • Kadir ArkınKadir Arkın42 dk önce
    Emekli edemediğin veya olmayan, görev sırasında sakat kalan ama çalışabilir durumda bu kişileri ne yapsın EGM ? Birçok emniyet müdürünün özel kalemi de sağlık sorunları olan kişiler. Her kurumda vardır bu tür destek olunan memurlar. Abartmamak lazım.
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut43 dk önce
    Çok çok önemli bir sorun ele alınmış, Akit gazetesini tebrik ediyorum. Bu hem ülkenin hem de emniyet teşkilatının sorunu...Teşkilatı %30'luk bir kesim omuzlamış götürüyor. %70'i olmasa da olur...Torpil, kayırma, ehliyetsizlik halen had safhada, 15 Temmuz sonrası değişir diye ümitlendik ama koltuk kapmaca yapan bürokratlar her şeyi Süleyman SOYLU ve Recep Tayyip ERDOĞAN yapsın tembelliğinde (ihanetinde)...Lütfen bu sorunun üzerinde durun, bu mevzu ülkenin gündeminde olsun...

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