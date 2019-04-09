0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Polis memuru, kendisine bıçakla saldıran şahsı tabancayla vurdu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Soğuksu'da bulunan Seyir Parkı'nda, çocuğu ve karısıyla oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldıran şahsı, tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

09 Nisan 2019 Salı 17:54
Polis memuru, kendisine bıçakla saldıran şahsı tabancayla vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de eşi ve engelli çocuğuyla parktan oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldıran madde bağımlısı şahsı tabancayla vurdu. Bacağından ve başından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise olay yerinden hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece'de Soğuksu'da bulunan Seyir Parkı'nda meydana geldi. Eşi ile birlikte engelli çocuğunu rehabilitasyona getiren polis memuru, randevu saatini parkta oturarak beklemeye başladı.

Bu sırada parkta bulunan madde bağımlısı olduğu düşünülen bir şahıs polis memuru ve ailesini rahatsız etmeye başladı. Bıçak çeken şahıs, polis memurunu başından yaraladı. Yanında bulunan silahını çıkartan polis memuru önce havaya, ardından da saldırganın bacaklarına ateş etti. Ancak polisin üzerine yürüyen şahıs, bu kez de bacağından bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru silahını ateşleyerek şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bacağından ve başından bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapılan incelemesinde saldırganın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Saldırgan şahsın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:54
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece ilçesi
  3. bıçaklı saldırı
  4. bıçaklı saldırı girişimi
  5. Polis Memuru Mustafa
  6. polise saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü
    1. Hindistan’da siyasi parti konvoyuna..
    2. Samsun’da dilencilere göz açtırılmıyor
    3. Canik Meclisi dualarla açıldı
    4. Google'a drone ile kargo nakliyatı..
    5. "Yılbaşından bugüne 13 üst düzey..
    6. Firari savcı Zekeriya Öz’ün avukatı..
    7. Çocuklar ara öğünde ne yemeli?..
    8. Mısır'da canlı bomba saldırısı! 1'i..
    9. FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu..
    10. Arnavutlara hakaret eden Kosovalı Sırp..
    11. Avrupa’dan Kayseri’ye 3 madalya birden
    12. Konya’da 7 adet glock marka silah..
    13. Vali Doğan, Erzin OSB alanını inceledi
    14. Aksaray’da minibüs devrildi: 1 yaralı
    15. İstediği ilaç yazılmayınca tıbbi..
    16. Turizmcilerden 'İstanbul Havalimanı'..
    17. Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna..
    18. Polis memuru, kendisine bıçakla..
    19. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici,..
    20. Diş neden çürür? Diş çürüğü tedavisi
    21. Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi
    22. İŞKUR büro memuru alımı | KPSS'siz..
    23. Sisi-Trump görüşmesinde gündem..
    24. IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü
    25. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon..
    26. IMF'den 'Türkiye' açıklaması: Sebep yok
    27. Milletvekili Tutdere’nin 10 Nisan..
    28. Devrek Belediyesi dönem başı meclis..
    29. 17 ilde DAEŞ operasyonu! 27 kişi..
    30. İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis..
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer