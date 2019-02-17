Polis memuru evinde ölü bulundu Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi 808. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde oturan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Taşkın İskender’den (45) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İkamete gelen polis ekipleri İskender’i hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensupları, aileye başsağlığı diledi. Polis memurunun cenazesi, Yorgalar Mezarlığı morguna kaldırılırken, iki çocuk babası Taşkın İskender için yarın emniyette resmi tören düzenleneceği öğrenildi.

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