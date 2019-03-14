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Polis memuru baba kaza yerine gittiğinde acıların en büyüğünü yaşadı

Uşak’ta liselilerin kullandığı 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

14 Mart 2019 Perşembe 21:35
Polis memuru baba kaza yerine gittiğinde acıların en büyüğünü yaşadı

Uşak’ta liselilerin kullandığı 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Olay yerine görevli olarak giden polis memuru, kazada ölen gencin kendi oğlu olduğu öğrenince sinir krizleri geçirdi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-İzmir Karayolu üzerinde Desan Sitesi yakınlarında meydana geldi. Uşak Lisesi 11. sınıfta okuduğu öğrenilen Enes K. yönetimindeki4 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi olan U.D.’nin (17) kullandığı 64 AAB 371 plakalı motosiklet karşı yönden gelen ve bir lisede 11. sınıf öğrencisi olan N.B.T.’nin sürdüğü plakası motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Enes K.’nin öldüğünü belirlerken, kazada diğer motosiklet sürücüleri ise olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.



Acılı babayı polis meslektaşları teselli etti


Kazada, hayatını kaybeden gencin babası olan ve olay yerine görevli olarak giden polis memuru babası Fatih K., oğlunun ölen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince sinir krizleri geçirdi. Acılı babayı polis meslektaşları teselli etmeye çalıştı.


Öte yandan kazada yaralanan sürücülerden N.B.T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:35
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