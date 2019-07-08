0553 313 94 23

Polis kontrol noktasından kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kırşehir’de polis kontrol noktası yakınındaki araziye çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıkan 3 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:44
Polis kontrol noktasından kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kırşehir’de polis kontrol noktası yakınındaki araziye çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıkan 3 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy kavşağında yapılan uygulamada durdurulmak istenen Ankara plakalı otomobildeki kişilerin panikle uzaklaşmaya çalıştığını görerek inceleme başlattı.



Polisin bir süre sonra durdurduğuotomobildeki S.T., Y.K.K., ve Ö.T., gözaltına alındı. Çöp diye atılan poşette 2 kilo 570 gram esrar bulundu.Otomobilde yapılan aramada da "fişek" tabir edilen satışa hazır 4 parça esrar, 3 uyuşturucu hap ile birlikte otomobil sürücü S.T.,’nin ikametinde; 10 av tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Emniyette ki incelemelerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" TBMM'de (5)
    1. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    2. Trabzon'da kamyon ile motosiklet..
    3. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    4. Mangal keyfi yaparken ormanı..
    5. Kaybolan 80 küçükbaş hayvan drone ile..
    6. Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ne..
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    9. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu..
    10. Samulaş’ın borcu 96 milyon TL
    11. Muğla’da 50 milyon liralık uyuşturucu..
    12. Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi
    13. Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu..
    14. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    15. Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?
    16. MGTC’den BİK Müdürüne ziyaret
    17. AFAD’dan tahliye ve kurtarma eğitimi
    18. Çiftçilerin elektrik kesintisi..
    19. Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    20. Döviz kurları
    21. Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri..
    22. Tokat'ta "Çocuk Üniversitesi"..
    23. Papa’dan göçmenleri koruma çağrısı
    24. İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Fenerbahçe A takımı ile U-19 takımı..
    26. Isparta’daki uyuşturucu operasyonda..
    27. Balıkesir Büyükşehirde bayrak değişimi
    28. Kayserili Kickboks Sporcular..
    29. TÜM-İŞ Konfederasyonu’ndan Mızraklı’ya..
    30. Kırkpınar’da Trakya Birlik farkı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’