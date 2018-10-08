Polis kimlik sordu, verdikleri cevap şoke etti!
Erzurum'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul için yürüyüş yapan kadınlar, kimlik kontrolü yapan polise, Sağlık Bakanlığı'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguladıklarını söyledi.08 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018'de başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.
Her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguluyoruz
Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, boyunlarına bağladıkları, üzerinde 'Alparslan Kuytul'a özgürlük' yazan ve fotoğraf yer alan atkılarla yürüdü. Polis, toplu halde yürüyen kadınları merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'nde durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kadınlardan biri, "Bizler Sağlık Bakanlığı'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguluyoruz. Gezerken de çok sevdiğimiz hocamız Alparslan Kuytul'un fotoğrafının olduğu atkıyı takıyoruz. Kendisi 241 gündür tutuklu. Biz herkesi seviyoruz, vatanımızı da seviyoruz" dedi.
Kadınlar, peşlerinde polislerle cadde ve sokaklarda bir süre gezdikten sonra dağıldı.
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