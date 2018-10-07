THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Polis izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'lilere göz açtırmadı!

Batman'da izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahalede bulundu. Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık, gözaltına alındı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:20
Polis izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'lilere göz açtırmadı!

Alınan bilgiye göre, dün PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alınmasının ardından HDP Batman İl Başkanlığınca gözaltıları protesto etmek amacıyla il binası önünde açıklama yapılmak istendi.

Aralarında HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık'ın da bulunduğu, parti binası önünde toplanan gruba polis, yasal izin olmadığı gerekçesiyle açıklamanın yapılmaması konusunda uyarı yaptı.

Polisin uyarılarını dikkate almayarak açıklama yapmakta ısrar eden gruba müdahale edildi.

Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık, gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:20
  1. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz
  2. HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni doğan sarılığı kalıcı hasar bırakabilir
    1. Yeni doğan sarılığı kalıcı hasar..
    2. Bursa'da plastik geri dönüşüm..
    3. İnce, ‘sandığa gitmeyeceğim’ diyen..
    4. NASA'dan ürküten uyarı! 'Mini Buzul..
    5. Polis izinsiz toplanan HDP'lilere göz..
    6. 15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    7. Diyanet İşleri Başkanlığından..
    8. Diyanet'ten Suriye ziyareti
    9. Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    10. Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için..
    11. Kumaşların özelliklerini biliyor..
    12. Volkan Demirel'den yeni açıklama!
    13. Benzin ve motorine zam geliyor!
    14. Erdoğan 'Bunların geçmişi bu' diyerek..
    15. McGregor'ı doğduğuna pişman etti.....
    16. Ağız kokusunun sebebi ne?
    17. Ceza yazmak isteyen polisi hastanelik..
    18. Başkan Erdoğan: Türkiye IMF defterini,..
    19. Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet..
    20. Otomobil çarpan Norveçli, 51 gün sonra..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar