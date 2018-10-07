Polis izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'lilere göz açtırmadı!
Batman'da izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahalede bulundu. Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık, gözaltına alındı.07 Ekim 2018 Pazar 16:20
Alınan bilgiye göre, dün PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alınmasının ardından HDP Batman İl Başkanlığınca gözaltıları protesto etmek amacıyla il binası önünde açıklama yapılmak istendi.
Aralarında HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık'ın da bulunduğu, parti binası önünde toplanan gruba polis, yasal izin olmadığı gerekçesiyle açıklamanın yapılmaması konusunda uyarı yaptı.
Polisin uyarılarını dikkate almayarak açıklama yapmakta ısrar eden gruba müdahale edildi.
Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık, gözaltına alındı.
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