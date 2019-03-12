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Polis hem sokakta hem de masa başında güven veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe giren güven masası projesine Bursa’da da başlandı.

12 Mart 2019 Salı 18:56
Polis hem sokakta hem de masa başında güven veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe giren güven masası projesine Bursa’da da başlandı. Bursa polisi, çok sayıda polis merkezinde güven masası kurarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapmaya başladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın emniyetle ilgili sorunlarını daha rahat çözmesi ve bilgilendirilmesi için Türkiye genelinde uygulanacak Güven Masası uygulaması başlattı. Polis merkezlerinde başlatılan uygulama Bursa’da da başladı. İl genelinde çok sayıda polis merkezine kurulan güven masasıyla vatandaşın daha rahat bilgi edinmesi ve daha rahat ihbarda bulunması amaçlanıyor. Güven Masaları Polis Merkezi Amirliklerinin girişinde vatandaşların ilk temas noktasında kolaylıkla görebileceği uygun yerlere konuldu.



Güven Masası uygulaması, Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği, İnegöl Polis Merkezi Amirliği, Gemlik Polis Merkezi Amirliği, Karacabey Polis Merkezi Amirliği, Kestel Polis Merkezi Amirliği, Büyükorhan Polis Merkezi Amirliği ve Orhaneli Şehit Metin Özdemir Polis Merkezi Amirliklerinde faaliyete başladı.



Diğer Polis Merkezi Amirliklerinde de Güven Masası kurulması çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:56
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