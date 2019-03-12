Tunceli'de polis helikopteri köye zorunlu iniş yaptı
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi'nde havada iken yakıt tankında arıza çıkan polis helikopteri Zap köyüne acil iniş yapmak zorunda kaldı.12 Mart 2019 Salı 10:40
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi'nde, sabah saatlerinde, görev nedeniyle havalanan polis helikopterinden bir süre sonra arıza uyarısı verildi.
Acil iniş yaptı
Pilot, uyarıyla birlikte en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopteri köydeki boş alana indiren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ile inceleme için teknik ekip sevk edildi.
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