Polis gibi davranarak hasta çocuğun ailesini dolandırdı

Antalya’da çocuğu hasta olan bir aileyi yardım bahanesiyle 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya’da bir kamu hastanesinde çocuğu hasta olanaileye kendisini polis olarak tanıtıp güven kazanan şüpheli, aileyi çocuğa solunum cihazı alacağını söyleyerek 5 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Ailenin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Güvenlik kameraları ve mağdur aileden alınan ifade doğrultusunda şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. H.K. yapılan operasyonla Kepez ilçesinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.