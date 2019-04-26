Polis Eşleri Derneği’nden anlamlı kermes

ANKARA (İHA) – Ankara’da Polis Eşleri Derneği, üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kermes ve akşam yemeği düzenledi.

Polis Eşleri Derneği, üniversite okuyan polis çocuklarına burs verebilmek için düzenlediği kermes ve yemek programına bir yenisini ekledi. Ankara Antares Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 50 bin lira gelir elde edildi. Polis Eşleri Derneği Genel Başkanı Arzu Gülveren, "Kurulduğu günden bugüne kadar teşkilat mensuplarımıza, şehit ve gazi ailelerimiz ve öğrencilerimize maddi ve manevi destek oluyoruz. Artık gelenekselleşti ve bu kermesi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Sadiye Saçlı Sezer, "Kermesimiz ve yemeğimiz, üniversitede okuyan teşkilat üyelerimizin çocuklarına burs sağlamak için düzenleniyor. Burs verdiğimiz yaklaşık 700 öğrencimiz var. Aylık 200 TL burs verebiliyoruz. Öğrencilerimize gelir elde etmek amacıyla düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.