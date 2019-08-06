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Polis eşinin feryadı yürekleri dağladı

Karabük’te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yücel Demirci(42) son yolculuğuna uğurlanırken, acılı eşin ve 10 günlük bebeğinin vedası yürekleri dağlarken, 5 yaşındaki Ömer Taha ve 2 yaşındaki Hasan Hüseyin tabutun önünde bulunan babalarının resminin önünden ayrılmadı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:22
Polis eşinin feryadı yürekleri dağladı

Karabük’te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yücel Demirci(42) son yolculuğuna uğurlanırken, acılı eşin ve 10 günlük bebeğinin vedası yürekleri dağlarken, 5 yaşındaki Ömer Taha ve 2 yaşındaki Hasan Hüseyin tabutun önünde bulunan babalarının resminin önünden ayrılmadı.


Dün akşam Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) görevli polis memuru Yücel Demirci çalıştığı masasında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Diğer mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 ekipleri olay yerine sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci’nin kalbi durmuştu. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 3 çocuk babası Demirci hastanede hayatını kaybetti.



Eşinden ve çocuklarından duygu dolu veda


Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Demirci için 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Hasan Demirci yakınları taziyeleri kabul ederken, yakınlarının desteği ile ayakta kalabilen eşi Hülya Demirci, tabutun başına gelerek, “ Kalk Yücel, biz geldik. Bebeğini getireyim de kokla. Hadi kalk, neden hemen gittin. Birden gittin, bizi neden bıraktın Yücel. Ben senin yanındaydım sende benim yanımdaydın. O beni hiç incitmedi. Böyle olmasını sende istemezdin Yücelim“ gözyaşları içinde feryat etti. Acılı eşin feryadı törendekilerin yüreklerini dağladı.


Polis Demirci’nin 10 gün önce üçüncü kez baba olduğu öğrenilirken, acılı eş Hülya Demirci, 10 günlük bebekleri İbrahim Selim’in babasının tabutuna elini dokunarak, veda ettirirken, yakınları genç kadını güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada Demirci’nin 5 yaşındaki oğlu Ömer Taha ise babasının resmini severek, adeta babasına kalk dercesine tabuta vurması dikkat çekti.


Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan polis memuru 5000 Evler Aile Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Demirci’nin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kurum müdürleri, silah arkadaşları ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:22
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