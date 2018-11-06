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Sahte kaza tutanağı hazırlayıp sigorta şirketlerini dolandırmışlar!

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, hasarlı trafik kazalarına karışanlar için gerçeğe aykırı ve usulsüz evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları gerekçesiyle 22 kişi yakalandı.

06 Kasım 2018 Salı 14:06
Sahte kaza tutanağı hazırlayıp sigorta şirketlerini dolandırmışlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, sürücü ehliyeti olmadan hasarlı trafik kazasına karışanlara ulaşıp yeni kaza yapılmış gibi usulsüz evrak düzenlediklerini belirledi.

22 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin tek taraflı hasarlı kazalara iki araç karışmış gibi evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıklarını da ortaya çıkaran ekip, Bursa ve 3 ilde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:06
  1. sahte kaza raporu
  2. kaza
  3. Bursa

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