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Polis engelliye abdest aldırdı

Ankara'da cuma namazını kılmak için camiye gelen engelli vatandaş, polisin yardımıyla abdest aldı.

30 Kasım 2018 Cuma 18:28
Polis engelliye abdest aldırdı

Ankara'da oturan ve mendil satarak geçimini sağlayan bedensel engelli İrfan Güralan, cuma namazını kılmak için tekerlekli sandalyesiyle Ulus'taki Hacı Bayram Camii'ne geldi.

Yağmur altında tekerlekli sandalyesinden cami avlusundaki çeşmeye ulaşarak abdest almak isteyen Güralan, zorluk yaşayınca polis memuru Muhammed Taha Terzi'den yardım istedi.

AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZHASEKİ DE AYNI CAMİDE

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin aynı camiye cuma namazı kılmak için gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekiplerinde görevli Terzi, bu isteğe kayıtsız kalmadı. Polis memuru, elindeki karton bardağa doldurduğu suyu Güralan'ın ellerine ve kollarına dökerek abdest almasına yardım etti. Terzi, eliyle  Güralan'ın ayakkabılarının üzerine de ‘mesh etmek’ suretiyle abdesti  tamamlamasını sağladı.

Terzi’nin davranışı, çevredekilerin takdirini topladı. Güralan, polis memuruna teşekkür ettikten sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:28
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