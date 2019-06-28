0553 313 94 23

Polis emeklileri ve şehit ailelerinden Başkan Demir’e ’bağış çağrısı’ teşekkürü

Samsun’da, Türkiye Polis Emeklileri Derneği ile EMŞAV, tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için ’bağış yapılması’ çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ’teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 10:40
Polis emeklileri ve şehit ailelerinden Başkan Demir’e ’bağış çağrısı’ teşekkürü

Samsun’da, Türkiye Polis Emeklileri Derneği ile EMŞAV, tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için ’bağış yapılması’ çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ’teşekkür’ ziyaretinde bulundu.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlamasıyla birlikte tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için ’bağış’ yapılması çağrısı, birçok kesimden takdir gördü. Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Başkan Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek anlamlı çağrı için teşekkür etti.



“Herkese örnek oldu”


Şehit yakınları, gaziler, emniyet veya TSK’ya destek için kurulan dernek ve vakıfların son derece önemli işlevleri yerine getirdiğini söyleyen Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sadık Aydın, "Polislik mesleğini tamamlama onuruna erişmiş meslektaşlarımız arasında dayanışmayı ve birlikteliği sağlamayı, onların sorunlarını çözmeyi hedefleyen derneğimiz, sosyal ve kültürel alanda da birçok önemli çalışmaya imza atmaktadır. Tüm bunları yaparken kuşkusuz içi vatan ve millet sevgisiyle dolu halkımızın bağışları derneğimize güç vermektedir. Sayın Başkanımız Mustafa Demir’in de göreve başlar başlamaz böyle bir çağrıda bulunması herkes için örnek teşkil etmiştir" dedi.



Duyarlılığa teşekkür


EMŞAV Başkanı Bilal Erim de, "Sayın Başkanımızın Samsun siyaset sahnesinde yer aldığı gündemden bu yana şehit aileleri ve gazilerimiz için gösterdiği duyarlılığa şahit olmuşuzdur. Kendileri bunu bir kez daha ispatladı. Bu nedenle derneklerimiz ve vakıflarımız adına kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Demir: “Asla unutmayacağız”


Başkan Mustafa Demir de Sadık Aydın ile Bilal Erim’e ziyaretleri için teşekkür ederek, "Şehitlerimizin bizlere bu vatanı ve yakınlarını emanet ettiklerini hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Her zaman, her yerde söylediğimiz gibi, şehit yakınları ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.



“Çiçekler onlarla güzel”


Başkan Demir, devir teslim töreniyle Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişine ’Çiçekler Onlarla Daha Güzel’ başlıklı afiş astırmış, “Değerli hemşehrilerim, adıma gönderilecek tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gazilerimiz için bağış yapmanızı rica ederim" çağrısında bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:40
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
    1. ANALİZ - Fed-Trump çekişmesi sözle..
    2. OHAL başvurularının 77 bin 900'ü..
    3. Kaymakam Kazez’den köy ziyaretleri
    4. İki çocuk annesi aromatik bitki..
    5. Güneş koruyucuları nemlendirici gibi..
    6. Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya..
    8. Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli..
    9. Hakkari’de şehit uğurlama töreni
    10. Kansızlık ve Demir Eksikliğine Karşı..
    11. Gram altın 262 lira seviyelerinde
    12. Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye..
    13. Talas’ta zabıtadan market ve pazar..
    14. Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir..
    15. Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide..
    16. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    17. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    18. “Her pedal bir umut” diyerek..
    19. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    20. (Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
    21. Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5..
    22. Moldova Ticaret Müsteşarı’ndan..
    23. Başkan Yaman’ın Ankara temasları
    24. (Özel) Yabani bademler milyonlar..
    25. Binası yıkılan kadın muhtar, açık..
    26. Aşırı kırmızı et tüketimi erken..
    27. Bilecik’te hac seminerleri devam ediyor
    28. “Bilecik’te Neler Yapılabilir” adlı..
    29. TRAKYA Yönetim Kurulu Malkara’da..
    30. Bayraklı’da hurdaya geçit yok
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!