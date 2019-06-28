Polis emeklileri ve şehit ailelerinden Başkan Demir’e ’bağış çağrısı’ teşekkürü

Samsun’da, Türkiye Polis Emeklileri Derneği ile EMŞAV, tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için ’bağış yapılması’ çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ’teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlamasıyla birlikte tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için ’bağış’ yapılması çağrısı, birçok kesimden takdir gördü. Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Başkan Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek anlamlı çağrı için teşekkür etti.

“Herkese örnek oldu”

Şehit yakınları, gaziler, emniyet veya TSK’ya destek için kurulan dernek ve vakıfların son derece önemli işlevleri yerine getirdiğini söyleyen Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sadık Aydın, "Polislik mesleğini tamamlama onuruna erişmiş meslektaşlarımız arasında dayanışmayı ve birlikteliği sağlamayı, onların sorunlarını çözmeyi hedefleyen derneğimiz, sosyal ve kültürel alanda da birçok önemli çalışmaya imza atmaktadır. Tüm bunları yaparken kuşkusuz içi vatan ve millet sevgisiyle dolu halkımızın bağışları derneğimize güç vermektedir. Sayın Başkanımız Mustafa Demir’in de göreve başlar başlamaz böyle bir çağrıda bulunması herkes için örnek teşkil etmiştir" dedi.

Duyarlılığa teşekkür

EMŞAV Başkanı Bilal Erim de, "Sayın Başkanımızın Samsun siyaset sahnesinde yer aldığı gündemden bu yana şehit aileleri ve gazilerimiz için gösterdiği duyarlılığa şahit olmuşuzdur. Kendileri bunu bir kez daha ispatladı. Bu nedenle derneklerimiz ve vakıflarımız adına kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Demir: “Asla unutmayacağız”

Başkan Mustafa Demir de Sadık Aydın ile Bilal Erim’e ziyaretleri için teşekkür ederek, "Şehitlerimizin bizlere bu vatanı ve yakınlarını emanet ettiklerini hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Her zaman, her yerde söylediğimiz gibi, şehit yakınları ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.

“Çiçekler onlarla güzel”

Başkan Demir, devir teslim töreniyle Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişine ’Çiçekler Onlarla Daha Güzel’ başlıklı afiş astırmış, “Değerli hemşehrilerim, adıma gönderilecek tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gazilerimiz için bağış yapmanızı rica ederim" çağrısında bulunmuştu.