Polis ekiplerinin Nisan ayı raporu açıklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 220’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerin Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmaların raporu açıklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda bin 838 şahıs yakalandı. Şahıslardan 220’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Asayiş ekipleri 67 şahsı tutukladı”

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten Öldürme’ suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., isimli şahıs, ‘Kasten Öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö., isimli şahıs, ‘Kasten Öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., isimli şahıs, ‘Cinsel İstismar’ suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö., isimi şahıs, ‘6136 Muhalefet’ suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., isimli şahıs, ‘Dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranması olan 67 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

“Fuhuştan 13 şahsa işlem”

Nisan ayı içerisinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 478 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet otomobil, 17 adet motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise Nisan ayı içerisinde, 13 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.