Polis ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakalandı Eskişehir’de, bir iş yerinden 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakandı.

Eskişehir’de, bir iş yerinden 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolunda bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendirerek çalışmalara başladı. Bahsi geçen iş yerinden yaklaşık 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları iddia edilen şüpheli C.D. ile Y.C., polis ekiplerice suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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