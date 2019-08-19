Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye binalarında geniş güvenlik önlemleri alındı HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda polis ekibi gelerek binaları sardı.

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından sabah saat 05.55’te polis ekipleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve saat 06.00'da Van Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Belediye binaları çembere alınırken, bazı polislerin de binalara girdiği görüldü. Polis Diyarbakır'da arama yapıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı. Belediye binasına giren güvenlik güçleri içeride arama yapıyor. Dün gece saatlerinde, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı iddiaları üzerine Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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