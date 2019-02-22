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Polis ekipleri çalınan horozları buldu

Adıyaman’da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 16:13
Polis ekipleri çalınan horozları buldu

Adıyaman’da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde birkaç gün önce H.T’ye ait 3 adet horoz gece geç saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Horozların çalınması ile ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 horozdan 1’i, Malazgirt mahallesinde bulundu. Yapılan incelemeler sonrası bulunan horoz sahibine teslim edilirken konuyla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı 1 şahsın yakalanması ve geriye kalan 2 horozun bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:13
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