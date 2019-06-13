Polis ekipleri bin 812 kişinin kimlik sorgusunu yaptı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bin 812 kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi uygulaması kapsamında bin 812 kişinin kimlik kontrolü, 109 servis aracı, 117 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimde hakkında aranması olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda bir servis aracına evrak eksikliğinden dolayı 488 TL para cezası uygulandı. Okul önlerinde ve çevresinde günlük olarak yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, öğrencilerin rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor.

Denetimlerin sıklıkla yapılacağı öğrenilirken denetimlerden dolayı vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.