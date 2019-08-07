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Polis EğitimMerkezi 23. Dönem mezuniyet töreni düzenlendi

Kırşehir Polis EğitimMerkezi 23.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
Polis EğitimMerkezi 23. Dönem mezuniyet töreni düzenlendi

Kırşehir Polis EğitimMerkezi 23. Dönem mezuniyet töreni düzenlendi.


Mezuniyet törenine Vali İbrahim Akın, Milletvekilleri Mustafa Kendirli,Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, daire müdürleri, mezun olmaya hak kazanan 431 polis memurunun aileleri ile Türk polis teşkilatı mensupları katıldı.



Törende konuşan Vali Akın, mezun olarak artık polis teşkilatının onurlu bir üyesi olan evlatların huzurumuzu, devletimizin bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini, elde edecekleri başarılarla milletimizin gurur kaynağı olacaklarına inandıklarını söyledi.





Polis adaylarının Ahi Evran, Yunus Emre, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi önceliği insan olan alp-erenlerin yetiştiği bir kültür şehri olan Kırşehir’de okumanın ayrıcalığını hiçbir zaman unutmayacaklarından şüphe duymadıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Ülkemizde nüfusumuzun büyük bir kısmı kentlerde yaşamakta ve kent sorunları giderek daha karmaşık bir hale gelmektedir. Hızlı ve düzensiz kentleşme, artan nüfus, her geçen gün hayatımızda daha çok yer alan teknoloji, suç ve suçlu sayısının doğrudan ya da dolaylı olarak artmasına neden olmaktadır. Artan asayiş olaylarının önlenmesinin yanı sıra özellikle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında Türk Polis Teşkilatımızın sorumluluğu daha da artmaktadır. Bu bilinçle polis teşkilatımız suç ve suçlularla mücadelede değişen şartlara görekendisini geliştirmekte,modern araç ve teçhizatı ve deneyimli kadrosuyla milletimize hizmet vermeye devam etmektedir."dedi.




Katılımcılara okul ve eğitimler hakkında bilgiler veren Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser ise törende yaptığı konuşmasında;



“Mezun olan 431 öğrencimiz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda vatan ve bayrak sevgisiyle yoğrularak Türk milletinin milli, manevi ve ahlaki değerlerini korumak için yetiştirildiler. Temel hedefimiz, halkımızın her zaman güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olmayı, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğine kast eden tüm saldırıları kahramanca önleyip; bir karış toprağı için canını seve seve feda etmekten kaçınmayan polisler yetiştirmeyi sağlamaktır. "diye konuştu.




2019 Yılı 23. Dönem birincisi Emrah Güzel’in yaş kütüğüne plaka çakması, dereceye giren öğrencilereşehir protokolü tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının yemin etmeleri ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
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