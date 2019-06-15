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Polis durumlarından şüphelenerek durdurdu, araçtan esrar çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına karşı yoğun bir mücadele yürüten polis ekipleri, satışa hazır 15 paket esrar maddesi ele geçirdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:37
Polis durumlarından şüphelenerek durdurdu, araçtan esrar çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına karşı yoğun bir mücadele yürüten polis ekipleri, satışa hazır 15 paket esrar maddesi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, Alaçatı otoban gişelerinden Çeşme’ye giriş yapan bir aracı durumundan şüphelenerek durdurdu.


Araçta ve araçtaki şahısların üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette 15 paket içerisinde 24,96 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Araçta bulunan A.S., H.S. ve M.T. adlı kişiler, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi.


A.S. ve M.T., savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken, H.S. de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:37
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