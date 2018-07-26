Durdurulan araçtan 69 kilo uyuşturucu çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 69 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova ilçesinde dün yapılan operasyon neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 69 kilogram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bir kişi gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.