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Polis denetiminde kasklar oturak altından çıktı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Hayatıma kastım yok, kaskım var’ projesi kapsamında Manavgat’tatrafik polisleri tarafından sürücülere bilgilendirme yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:36
Polis denetiminde kasklar oturak altından çıktı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Hayatıma kastım yok, kaskım var’ projesi kapsamında Manavgat’tatrafik polisleri tarafından sürücülere bilgilendirme yapıldı. Polisin broşür ve bilgilendirme için durdurduğu kasksız motosiklet sürücülerinin büyük çoğunluğunun motosikletinde kaskı olmasına rağmen takmadığı gözlendi.


Motosiklet kullanıcıları için kask kullanımının, meydana gelebilecek yaralama ve ölümlerin azalmasını sağlamak amacıylabaşlatılan "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi, Manavgat ilçesinde ilginç görüntülere sahne oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriekipleri, proje kapsamındatrafiğin yoğun olduğu caddelerdeuygulama yaptı. Hem kask takılması hem de trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmek isteyen polisleri gören motosiklet sürücülerinin büyük bölümü kasksız olarak denetime yakalanırken , sürücülerin kafalarında olması gereken kasklar koltukların altından çıktı.


Polis bugüne zel sadece uyarıyaparken, kaskları koltuk altından çıkan motosiklet sürücülerini uyardı. Polisin uyaralırınınardından sürücüler koltuk altlarındaki kaskları çıkartıp başlarına geçirerek yollarına devam etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:36
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