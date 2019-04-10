Polis Bayramı çocuklarla şenlendi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 10 Nisan Polis Bayramı’nda çocuklar için seferber oldu. Emniyet binasında yapılan resepsiyonda çocukları ağırlayan Osman Ak, gün boyu çocuklarla yakından ilgilendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 10 Nisan Polis Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Sabah Atatürk büstüne çelenk koymayla başlayan program çeşitli faaliyetlerle devam etti. Emniyet Müdürü Osman Ak, polis bayramında personeliyle beraber çocuklar için seferber oldu. 500 çocuğu farklı saatlerde emniyette ağırlayan polis memurları bütün çocuklarla yakından ilgilendi. Osman Ak, engelli çocukların da aralarında bulunduğu öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

Bursa polisini anlamlı günlerinde İl Jandarma Komutanlığı da yalnız bırakmadı. İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve çok sayıda subay, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resepsiyona katılarak, omuz omuza görev yaptıkları polislerin bayramlarını kutladı.