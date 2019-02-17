Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle anılan Diyarbakır’ı turizmcilere bırakmanın vakti geldi”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nce (TÜRSAB) Diyarbakır’da düzenlenen konferansa katılan polis başmüfettişi Ahmet Sula, terörle anılan Diyarbakır’ı turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini söyledi.

Bir otelin konferans salonunda TÜRSAB Akademi tarafından 4.’sü düzenlenen Ahmet Sula ile etkili iletişim konulu konferansa, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi ve sanatçı Ahmet Sula, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, turizmciler ve emniyet mensupları katıldı.

Konferansın ardından açıklamalarda bulunan Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır’da büyük bir gelişme gördüğünü belirterek Diyarbakır’ın geçmişte terörle anıldığını bugün ise daha çok huzurla anıldığını ve işi artık turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini söyledi. Sula, "Buna ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır. O yüzden bu gelişimiz çok çok farklı oldu. Bu mücadelede başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya bir şekilde bizi insanlarımızla buluşturdukça, birbirimizi tanıyıp daha güçlü, daha güzel günlere kavuşmamızın önünde bir engel yok. O yüzden hayatımın en heyecanlı, mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.

Daha sonra konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan ise Güneydoğu’daki şehirlerin artık yurtiçi ve yurtdışı operatörlerin programlarına alındığını söyledi. Canatan, "Yoğun bir şekilde insanların buralara gelip görmelerini istiyorum. Geçmişten gelen bazı şeylerle buraların anılmasını artık istemiyoruz” diye konuştu.

Konferans, verilen plaketlerin ardından sona erdi.