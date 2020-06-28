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Polis baskınında cephanelik ele geçirdi

Milas'ta, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 silah ve 2 bin 25 fişek bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 05:26:00 -
Polis baskınında cephanelik ele geçirdi

Milas Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 11 pompalı tüfek, 7 yivsiz av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile 1375 av tüfeği fişeği ve 650 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve fişeklere el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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