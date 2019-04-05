Polis barikatını aşamadı, 21 kaçak yakalandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kaçakların bulunduğu minibüs, polisin kovalamacısı sonrası yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kaçakların bulunduğu minibüs, polisin kovalamacısı sonrası yakalandı.



Hayrabolu’dan takibe alınan 34 KF 2848 plakalı panelvan minibüs, Malkara istikametine geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri ilçe girişinde önlem aldı. K.B.’nin kullandığı minibüs, polis barikatını aşamadı. Durdurulan minibüste, 12 Pakistan ve 9 Bangladeş uyruklu kaçak yakalandı. 21 kaçak ve minibüs şoförü K.B. karakola götürüldü.

Yabancı uyruklu şahısların, yasa dışı yollardan Türkiye sınırını geçerek, Avrupa’ya gitmeyi planladığı ifade edildi.

Kaçakların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.