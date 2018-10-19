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Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

Polis memuru Murat K.’nın İstihbarata ait belge taşıyorum dediği araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:27
Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu çakarlı araç içinde 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara ele geçti. Araç içinde istihbarata ait belgelerin olduğunu ve İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığını söyleyen ancak yapılan araştırmada Ankara Koruma Şube'de çalıştığı ortaya çıkan polis memuru Murat K. ve yanındaki Fatih D. gözaltına alındı.

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlarla ilgili araştırma yapıyordu. Ekipler, uygulama noktasında  06 AEG 446 plakalı çakarlı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracı kullanan kişi adının Fatih D. olduğunu söylerken, yan koltukta oturan kişi ise adının Murat K. olduğunu, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ve istihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürdüğünü söyledi.

Uygulama noktasındaki polisler Murat K'nın kimliğini alarak personel kayıtlarından nerede çalıştığını inceledi. Murat K'nın İstihbarat Daire'de çalışmadığını, Ankara Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu belirledi. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle araçta inceleme yapıldı.

Yapılan aramada, 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara bulundu. Fatih D'nin üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, Murat K'nın beylik tabancasına el konuldu. Araç içinde 3 çift sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı araç giriş kartı, Hakkari Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu adı ile düzenlenmiş 2’ si kapı üzerinde takılı 2’si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belgeler, 1 adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve polis sireni ve 8 adet flash bellek ele geçti.

Fatih D. ve Murat K. hakkında, “ 5607 SKM-6136 SKM-Resmi belgede sahtecilik “ suçlarından soruşturma başlatılırken, sigara kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. Fatih D. ve Murat K'nın Aksaray KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:27
  1. Aksaray
  2. Kırşehir
  3. Hakkari
  4. Ankara
  5. Adana
  6. aksaray
  7. polis
  8. kaçak sigara
  9. çakarlı sirenli araç

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