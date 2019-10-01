Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristler öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti. Olay nedeniyle biri polis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da, 25 Eylül'de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli MLKP'li iki teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada, iki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.