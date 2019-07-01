Polis aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı Adana'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi üzerinde park halindeki 01 EMZ 30 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kaputu açılmayınca otomobilin sürücüsüne ulaşarak yavru kediyi aracın altından çıkarmak için çalıştı. Yavru kedi polisin bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.





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