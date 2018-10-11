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Polis, aracımı bulsun!

2 hafta önce, araç aküsü çalan bir hırsız bile yakalandı, hapse atıldı. Benim ise aracımın kendisi çalındı. Çalan da belli.. Ama4,5 ay oluyor, hala bulunamadı.. 34 TJ*7* plakalı aracımı emniyet lütfen bulsun..

11 Ekim 2018 Perşembe 14:10
Polis, aracımı bulsun!

 Mehmet Kılıç  Okur Postası  Ben 88 yaşında bir insanım. Mesleğim taksicilik, fakat yaşım itibarı ile bu işi yapamıyorum. Bu yüzden kiraya vermeyi düşündüm. Biriyle kısa zaman için anlaşarak kiraya verdim, ancak bu kişi dolandırıcı çıktı. Kiraladıktan sonra parası olmadığını sonra vereceğini söyleyerek beni bir yıl oyaladı. Kendisinden arabayı, anahtarı ve ruhsatı aldım. Ancak arabama anahtar uydurarak aracımı çaldı. 20.05.2018 tarihinden bu zamana 4,5 ay oluyor aracımdan haberim yok. Savcılığın yakalama kararına rağmen araç meydanda yok. 90 yaşında yatağa bağımlı hastam var

2 hafta önce, araç aküsü çalan bir hırsız bile yakalandı, hapse atıldı. Benim ise aracımın kendisi çalındı. Çalan da belli.. Ama  4,5 ay oluyor, hala bulunamadı.. 34 TJ*7* plakalı aracımı emniyet lütfen bulsun..


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:10
  1. Okur Postası
  2. araba hırsızları

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