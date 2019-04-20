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Polis aracı otomobille çarpıştı: 1 polis memuru yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:26
Polis aracı otomobille çarpıştı: 1 polis memuru yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan 41 A 5936 plakalı polis aracı ile Cemal A. yönetimindeki 14 LD 846 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, hastaneye kaldırıldı.


Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:26
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