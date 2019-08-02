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Polis aracı ile tır çarpıştı: 1 polis yaralandı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolunda tır ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 06:49
Polis aracı ile tır çarpıştı: 1 polis yaralandı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolunda tır ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı. Yaralı polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu, İstanbul istikameti Hasanbey sapağında meydana geldi.Akyazı’daki bir meşrubat firmasından aldığı meşrubatları Manisa’ya götürmek üzere yola çıkan O.M. idaresindeki 54 AAR 631 plakalı tır ile Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait trafik polis aracı, Hasanbey sapağında çarpıştı. Tır, çarpıştığı polis aracı ile birlikte karşı yöne geçti. Kazada polis aracını kullanan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru yaralanırken, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralı polis, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis aracının kullanılamaz hale geldiği kazada bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 06:49
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