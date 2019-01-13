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Taksi kovalayan polis aracı devrildi: 2 polis yaralı

İstanbul'da polis ekipleri ile taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca esnasında polis aracı devrildi. Olayda 2 polis yaralandı.

13 Ocak 2019 Pazar 11:06
Taksi kovalayan polis aracı devrildi: 2 polis yaralı

34 TBH 76 plakalı taksinin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gaziosmanpaşa'daki polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

2 polis hafif yaralandı

Polis ekipleri ile taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sırasında Fatih ilçesi Topkapı alt geçidinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir polis aracı devrilirken araçta bulunan 2 polis hafif yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan takside ve diğer bir polis aracında da hasar meydana geldi.



Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen ve taksi içinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken taksi şoförünün olay yerinden yaya kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, kazaya karışan iki polis aracı ile ticari otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:06
  1. 112 Acil Servis
  2. polis aracı
  3. Gaziosmanpaşa

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