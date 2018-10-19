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Polis arabası süsü verilmiş araçtan çıkanlar şoke etti

Aksaray'da, minibüse çakar lamba takarak polis aracı süsü veren polis memuru ve yanındaki şahıs tutuklandı.

19 Ekim 2018 Cuma 11:55
Polis arabası süsü verilmiş araçtan çıkanlar şoke etti

Aksaray'da, çakar lamba ile polis aracı görünümü verdikleri minibüsle kaçak sigara sevk etmek isteyen polis memuru ve yanındaki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir polis memurunun sahte polis aracıyla sigara kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine, plakası önceden belirlenen aracı takibe aldı.

Aksaray-Adana kara yolunda bir süre takip edilen 06 AEG 446 plakalı minibüs, polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu.

Çakar lamba takılı aracın kapılarında da mühür olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada, 8 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca araçtan 3 sahte plaka, Hakkari Emniyet Müdürü adı ile düzenlenmiş 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belge, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait sahte taşıma ruhsatı çıktı.

Minibüs sürücüsü Fatih D. ile Murat K. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, Murat K'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:55
  1. Aksaray
  2. Hakkari
  3. Ankara
  4. Adana
  5. çakar lamba
  6. kaçak sigara
  7. polis

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