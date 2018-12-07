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Polis arabalarını ateşe vermişti! Cezaları belli oldu

Fransa'dan Belçika'ya sıçrayan sarı yelekliler gösterisinde, iki polis arabasını ateşe veren bir kişi tutuklandı.

07 Aralık 2018 Cuma 22:49
Polis arabalarını ateşe vermişti! Cezaları belli oldu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de geçtiğimiz günlerde yapılan eylemler sırasında 2 polis arabasını ateşe veren sarı yelekli bir kişi tutuklandı.

Olaylardan sonra gözaltına alınan 1995 doğumlu F.G. isimli gencin kamu mallarına zarar verme ve isyan çıkarmaktan dolayı tutuklandığı öğrenildi.

Brüksel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Kamu mallarına zarar veren ve isyan çıkaran genç tutuklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda nihayet olayın faillinin tutuklanması iyi bir gelişme. Tutuklanan sahsın hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı konularında sabıka kaydı bulunmakta ve aynı zamanda elektronik bilekliği mevcut” ifadeleri yer aldı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:49
  1. Belçika
  2. Fransa
  3. sarı yelekliler

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