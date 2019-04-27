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Polis amcaları down sendromlu gencin hayalini gerçekleştirdi

Konya'da yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Eymen Tan'ın en büyük hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ve bir derneğin yöneticileri tarafından gerçeğe dönüştürüldü- Polis üniforması giyen ve polis aracıyla devriyeye çıkan Tan, ters kelepçe de taktı

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:48
Polis amcaları down sendromlu gencin hayalini gerçekleştirdi

KONYA (AA) - Konya'da yaşayan down sendromlu Eymen Tan'ın polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ve Hayra Koşanlar Derneğinin düzenlediği organizasyonla kısa süreliğine de olsa gerçeğe dönüştü.

Merkezi Konya'da bulunan Hayra Koşanlar Derneği yöneticileri tarafından merkez Selçuklu ilçesindeki Kültür Park içinde bulunan ekipler amirliğine getirilen Eymen Tan'a önce polis kıyafeti giydirildi.

Bina önündeki polisleri selamlayan Tan, Hayra Koşanlar Derneği yöneticisi Kasım Okur'a ters kelepçe taktı.

Ardından ekip aracına binen Tan, bir süre devriye görevi yaptı.

Down sendromlu Eymen Tan, yıllardır bu hayali kurduğunu belirterek, "Hayalim gerçek oldu. Polis amcalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Okur da 19 yaşındaki down sendromlu Eymen Tan'ın yaklaşık 3 ay önce babasını kaybettiğini dile getirerek, "Taziye için ailenin evine gittiğimizde Eymen bize en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi. Biz de Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle görüştük. Sağ olsun polis amcaları Eymen'in bu isteğini geri çevirmedi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:48
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