Emniyete 25 bin polis alınacak? Son dakika PMYO 2018 polis alımları ne zaman?

2018 yılında ne kadar polis alımı olacak soruları merak ediliyordu. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek. PMYO 2018 polis alımları ne zaman? 23. dönem POMEM alım başvuruları

Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak.

Hükümetten polis olmak isteyen binlerce gence müjdeli haber geldi. 2018 yılında polis alımı olacak mı? Ne kadar polis alımı yapılacak? Pomem alımları ne zaman? sorularının cevabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre, 23 dönem polis alımlarına ilişkin, temmuz ayında 10 bin polisin alınacağını söylemişti. Soylu, “23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır” demişti.

Bakanı Süleyman Soylu, 23. Dönem POMEM ile ilgili uzun süredir merak edilen sorunun yanıtını verdi. 2018 yılında 23. dönem polis (POMEM) başvurusu bekleyen adaylara müjde hükümetten geldi. Yapılan açıklamada 23. dönem polis alım sayısı ve tarihleri de belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis alımlarını ne zaman yapacak? 23. dönem PÖH alımları yapılacak mı? İşte detaylar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Amirleri Eğitim Merkezi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu açıklamasında:

"23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için ise 2018 Temmuz ayında ilana çıktı. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak ve Aralık ayında bu eğitim süreci de tamamlanacaktır. Yani 13 bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 daha alacağız. 33 bin arkadaşımızla birlikte polisimiz büyük bir güç ve kuvvet kazanacaktır. Bugün 3. döneminin mezuniyet töreninde bulunduğumuz PAEM'de 4. dönem için de sivil üniversite mezunu 2 bin 200 komiser adayı öğrenci adayı daha alınacaktır. Bunların eğitimine de Ekim ayında başlanacak ve 2019 yılı Eylül ayında eğitimleri tamamlanacaktır. 2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır."

POLİS ALIM ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz aylarda yapılan 22. Dönem POMEM polis alımı için başvuru şartları şu şekilde olmuştu;

a) T.C. vatandaşı olmak

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır).

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,.

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.