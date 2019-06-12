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Polis, alıcı gibi davranarak kaçakçıları yakaladı

Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sandukanın içerisinde yer alan Tevrat ile "tasvir" olarak tabir edilen iki dua kitabı muhafaza altına alındı

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
Polis, alıcı gibi davranarak kaçakçıları yakaladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, tarihi sanduka içerisinde Tevrat ile "tasvir" olarak tabir edilen iki dua kitabı muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşılan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluştu.

Yapılan operasyonda bir araçta 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde Tevrat ile iki adet "tasvir" olarak adlandırılan dua kitabı ve bir tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
  1. tarihi eser
  2. Tekirdağ
  3. Tevrat

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