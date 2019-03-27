Polis akü hırsızlarına savaş açtı Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri akü hırsızlarına savaş açtı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri akü hırsızlarına savaş açtı. Akü hırsızlığı olayına karışan 2 kişi yakalanırken, 8 adet akü sahiplerine teslim edildi.

Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde meydana gelen 4 farklı otodan akü hırsızlığı olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların M.E. ve M.B. oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslar çaldıkları akülerle birlikte yakalanırken, bahse konu 8 adet akü sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.E. ve M.B. isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca ‘Adli Kontrol Şartı’ ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.