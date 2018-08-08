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Polis akademisine öğretim üyesi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan ilana göre, Polis Akademisine doçent düzeyinde 2 öğretim üyesi alınacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:04
Polis akademisine öğretim üyesi alınacak

İşte Emniyetten yapılan o iş ilanı:

EK-l/A

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine, Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde (2) Doçent unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim üyesi alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerinde İhtiyaç Duyulan Öğretim Üyesi Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Birimi

Alanı

Unvan

Kadro

Sayısı

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Kimya

Doçent

1

Kimya Alanında Doçent Olmak, Kimya Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Elektrokimyasal Modifikasyonu Ve Karakteri zasyonu İle Uranyum Cevheri Zenginleştirme Çalışmaları Konularında Akademik Faaliyetleri Bulunmak.

Güvenlik

Bilimleri

Enstitüsü

Müdürlüğü

Hukuk

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Alanında Doçent Olmak, Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku Özel Hükümler ve Sınır Aşan Suçlar Konularında Akademik Çalışmaları Bulunmak,

Başvuru Adresi: Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı

Polis Akademisi Başkanlığı - İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İdari Birimler Bloğu Kat: 2 Tel: 0312 462 85 21

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:04
  1. Ankara
  2. Polis Akademisi
  3. öğretim üyesi alımı
  4. iş ilanı

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