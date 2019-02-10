Polis Akademisinden "mescit" açıklaması

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, "Polis Akademisinde örtülü ibadet" başlıklı habere ilişkin yapılan incelemede, söz konusu yerin Akademi mescidi olmadığı, depo olarak kullanılan bir yer olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Polis Akademisinde örtülü ibadet" başlıklı haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan inceleme-soruşturma kapsamında fotoğraflarda geçen yerin Polis Akademisi mescidi olmadığı, depo olarak kullanılan bir yer olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Haberlerde geçen fotoğrafların analizinde, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, 2016 yılı başlarında, yer ve kişinin mizansen oluşturmak suretiyle hazırlandığının belirlendiği aktarılan açıklamada, fotoğrafta yer alan kişinin yüzünün tanınmayacak şekilde kapalı olduğu, fotoğrafların çekim tekniğinin, "gizli çekim süsü verilmeye çalışıldığını" gösterdiği kaydedildi.

Fotoğraftaki kişi veya kişilerin, öğrenci veya personel olup olmadığının net olarak tanımlanamadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu mizansenvari çekimleri yapan kişi veya kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile Akademiden gönderilen veya KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılarak ilişiği kesilen kimselerden olabileceği değerlendirilmektedir. Gerçekle ilgisi olmayan bir hususun haberleştirilmesinin nedeni kurumumuzca anlaşılamamıştır.

Öte yandan, habere konu edilen bir hususun basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilmesi için haberin gerçek ve güncel olması gerekir. Bu kapsamda söz konusu haberlerde basının gerçeği araştırma yükümlülüğüne aykırı bir tutum sergileyerek ve kurumumuzla hiçbir temasa geçmeden bu şekilde gerçek dışı olduğu anlaşılan bir haber yapmak suretiyle özen yükümlülüğüne de aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, habere konu fotoğraflar çekildikten üç yıl sonra servis edilerek kitaplaştırılması ve haberleştirilmesi manidar bulunmuştur. Bu şekilde gerçekle ilgisi olmayan bir konunun haber yapılmak suretiyle kurumumuzun itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Konu hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır."