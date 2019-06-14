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Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar

2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin 79 sanıklı davada, 51 kişiye 1 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

14 Haziran 2019 Cuma 14:05
Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar

ANKARA (AA) - 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sızdırılmasına ilişkin 79 sanıklı davada, 51 kişi 1 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sadık Subaşı, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yaptıklarını belirterek, sanıkların son sözlerini aldı.

Mahkeme Başkanı Subaşı, ardından kararı açıkladı.

Buna göre, örgüt adına sınav sorularını diğer sanıklara veren Ali Osman Arslan, Fatih Güler, Uğur Bayram ve Ümit Çınkır'a "silahlı terör örgütüne üyelikten" 8 yıl 9'ar ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan ise 10'ar ay hapis cezası ile 14 bin lira adli para cezası verildi.

Sanıklar Ahmet Selçuk Dura, Burak Demirel, Arda Yıldırım, Burak Faruk Gökkaya, Cenap Yavuz, Çetin Karaoğlu, Emrah Türkkeş, Esad Baç, Gazi Kepenek, Hüseyin Akman, Kemal Bıyıklıoğlu, Mehmet Demir, Muhammed Akin, Mustafa Erbil, Mustafa Tatlılıoğlu, Numan Derin, Oğuzhan Atmaca, Osman Gözüyukarı, Ömer Ergün ve Samed Değirmenci, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6'şar ay, sanık Fatih Çelen ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan Yavuz, Kepenek, Demir ve Ergün dışındaki sanıklara, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan ayrıca 1 yıl 8 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis ile adli para cezası verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar Abdullah Karaefe, Ahmet Bozkurt, Ahmet Yakup Ege, Ali Kahraman, Bekir Türk, Erkan Yalçın, Ferhat Katar, Furkan Kalınsaz, Halil Talha Kuruçay, Hüseyin Yıldırım, İsmail Tinas, Koray Açıkel, Mehmet Baydilli, Mehmet Fırat, Mehmet Şimşek, Muhammed Kerim Destebaşı, Onur Özçelik, Osman Karaçar, Rüveyda Ceylan, Salih Arpa, Salih Güngör Özkalan, Salim Göksügür, Selim Erciyas, Sinan Sarıkaya, Yusuf Uzunoğlu ve Yücel Kırık'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Bu sanıklardan Fırat, Özkalan, Sarıkay ve Uzunoğlu dışındaki isimler, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan ayrıca 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen sürelerde hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, üyelik ve dolandırıcılık suçlarından etkin pişmanlıktan yararlandırılan söz konusu sanıklara verilen cezalar için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanıklardan 10'nun dosyasını ayıran mahkeme, 18 kişinin ise bütün suçlamalardan beraatine karar verdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:05
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. ceza
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Mahkeme Başkanı Sadık Subaşı
  6. örgüt
  7. Polis Akademisi Giriş Sınavı

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