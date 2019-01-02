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Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin dava

2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince önceden elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:00
Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Esad Bac'ın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun süredir cezaevinde olduğunu kaydederek, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanık vekilleri ise müvekkillerinin davadan vareste tutulmalarını istedi.

Avukatların ve sanıkların taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, tahliye ve vareste taleplerini cuma günkü duruşmada değerlendireceklerini bildirdi.

Duruşmaya 4 Ocak Cuma günü devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:00
  1. 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Polis Akademisi Giriş Sınavı soruları

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